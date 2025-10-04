В Хабаровске на неделю из-за работ ограничат движение на Павла Морозова

В Хабаровске с 9 по 12 октября частично перекроют движение транспорта в районе улицы Павла Морозова, сообщает пресс-служба администрации города.
Ограничения коснутся участка между улицами Павла Морозова, Оборонной и 65-летия Победы. Перекрытие связано с проведением работ по прокладке инженерных коммуникаций.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, чтобы избежать пробок и задержек. Работы будут проводиться в дневное время, скорость движения и проезд через соседние улицы могут быть затруднены.
Горожанам также советуют учитывать изменения в движении общественного транспорта и парковку вблизи зоны ограничений.