Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске на неделю из-за работ ограничат движение на Павла Морозова

Ограничения продлятся с 9 по 12 октября, водителям советуют планировать маршрут заранее.

Источник: Соцсети

В Хабаровске с 9 по 12 октября частично перекроют движение транспорта в районе улицы Павла Морозова, сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения коснутся участка между улицами Павла Морозова, Оборонной и 65-летия Победы. Перекрытие связано с проведением работ по прокладке инженерных коммуникаций.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, чтобы избежать пробок и задержек. Работы будут проводиться в дневное время, скорость движения и проезд через соседние улицы могут быть затруднены.

Горожанам также советуют учитывать изменения в движении общественного транспорта и парковку вблизи зоны ограничений.