Текстильный фабрикант Петр Кузьмич Коновалов: «Сеял добро, посыпал добром, жал добро, оделял добром»

«Побольше бы Коноваловых у нас было — хорошо народу бы жилось», — писал П. И. Мельников-Печерский в своем романе «В лесах», описывая деятельность Петра Кузьмича. У бизнесмена было четверо сыновей: Александр, Ксенофонт, Петр и Осип. Все они были причастны к становлению мануфактуры, но именно Александр Петрович продолжил и приумножил дело родителя. Его письма к отцу были богаты будущими планами и предложениями по ведению предприятия, показывали интерес и предусмотрительность. Ксенофонт Петрович отличался мягким и покладистым характером и не подходил на роль управленца. О Петре Петровиче известно мало, а Осип Петрович впоследствии основал свою фабрику и вышел из семейных дел.