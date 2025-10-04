Текстильный фабрикант Петр Кузьмич Коновалов: «Сеял добро, посыпал добром, жал добро, оделял добром»

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX-XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Самоотверженная преданность делу, житейская смекалка и постоянное обучение потомков — гаранты успешного предпринимательства в XIX веке. И история Петра Кузьмича Коновалова (1781−1846) — крупного игрока на тканевом рынке Российской империи — доказывает это.
Основатель купеческой династии родился в 1781 году в Бонячках — деревне в Костромской губернии (ныне город Вичуга в Ивановской области). Будучи крепостным крестьянином, Петр Кузьмич открыл сновальное и красильное заведения в 1810-е годы. На предприятиях, помимо прочего, окрашивали китайку — легкую хлопчатобумажную ткань, которая была популярна среди разных слоев населения. Изначально ее завозили из Китая, но впоследствии импортная продукция не выдержала конкуренции с более бюджетным отечественным аналогом.
Готовые ткани Петр Кузьмич продавал на рынках или ситцевым фабрикантам. Первые годы он торговал на местных базарах и выставлял свою продукцию на продажу на Троицкой и Ивановской ярмарках в селах Вичуга и Парское, а также в Шуе.
Переломным моментом его деятельности можно считать поездку в Москву зимой 1812 года с небольшой партией товара. В это время город только оправлялся от последствий Отечественной войны и нуждался в хлопчатобумажной продукции. Распродав все ткани, Петр Кузьмич вернулся домой с приличной суммой и двумя конями. А затем собрал большой воз и отправился в Первопрестольную во второй раз — и снова успешно.
В 20-х годах XIX века прибыльное дело позволило крестьянину выкупиться на волю и пополнить ряды купцов. В 1827 году фабрикант описывал в документах красильное предприятие так: «оно сильно приумножилось и состояло из нескольких красилен, сушилен, складов и палаток для товара. На производстве себестоимостью 52 тысячи рублей трудилось до 50 человек и выпускалось пять видов китайки».
В 1830 году купец установил на фабрике конные приводы для увеличения объемов выпускаемой продукции. К этому времени ему уже удалось открыть в Москве первый торговый склад своей фирмы. Развитие производства дало плоды: в следующем году на Всероссийской художественно-промышленной выставке фирму Петра Кузьмича наградили серебряной медалью «За трудолюбие и искусство», а двумя годами позже — золотой медалью. Высшую награду — право использовать государственный герб Российской империи на вывесках фабрики и ее изделиях — предприятие получило в 1843 году на выставке в Москве.
«Побольше бы Коноваловых у нас было — хорошо народу бы жилось», — писал П. И. Мельников-Печерский в своем романе «В лесах», описывая деятельность Петра Кузьмича. У бизнесмена было четверо сыновей: Александр, Ксенофонт, Петр и Осип. Все они были причастны к становлению мануфактуры, но именно Александр Петрович продолжил и приумножил дело родителя. Его письма к отцу были богаты будущими планами и предложениями по ведению предприятия, показывали интерес и предусмотрительность. Ксенофонт Петрович отличался мягким и покладистым характером и не подходил на роль управленца. О Петре Петровиче известно мало, а Осип Петрович впоследствии основал свою фабрику и вышел из семейных дел.
Постепенно о продукции Коноваловых начали узнавать по всей стране и ближнему зарубежью: ткани поставлялись в Центральную Россию, на Кавказ и Урал, в Поволжье и Сибирь, а также в Среднюю Азию и Китай. Сбыт был налажен отлично: купец не только имел агентов за рубежом, но и посещал многие ярмарки лично. В поездки на базары он часто брал сыновей, и те набирались опыта.
Нередко такие путешествия были довольно опасны. Товарные обозы подвергались разбою: в 1838 году был убит и ограблен на девять тысяч рублей возчик Петра Кузьмича, который отправлял продукцию в Шую. Товары могли также задерживаться из-за погодных условий. Например, из-за разлива Оки доставка задержалась на неделю и не успела прийти к началу ярмарки.
Только человек большой выдержки и находчивости мог справиться с крупными бедами и мелкими неурядицами и за 14 лет приумножить капитал почти пятикратно. В ведомости начала 40-х годов говорилось уже о бумажно-красильной фабрике и производстве столового белья. Производительность предприятия оценивалась в 217 тысяч рублей, а торговые обороты превышали эту цифру в три раза. Многие из деревянных помещений были заменены каменными, добавились шесть новых сновален и четыре ткацких цеха, а число рабочих выросло до 228 человек. Расширился ассортимент продукции: помимо китайки создавали миткаль, коленкор, канифас, скатерти, десертные и гирные салфетки, нанку.
За 65 лет жизни Петр Кузьмич провел в фабричных хлопотах и разъездах около полувека. Он пользовался огромным уважением и авторитетом в родном Кинешемском уезде. Купцы выдвигали его кандидатуру на должность городского головы, но Коновалов не желал покидать предпринимательское поприще. В возрасте 60 лет он стал руководителем Нижегородской ярмарки.
Петр Кузьмич до последних дней жизни занимался делами фабрики, распоряжался закупками и посещал ярмарки, хотя серьезно ослабил свое здоровье усердным трудом с раннего утра и до глубокой ночи. После его смерти развивать семейное дело продолжили потомки.
Впоследствии на предприятиях появились паровые машины, на работу стали принимать женщин, появилась бумагопрядильная фабрика с ткацкими станками. К началу ХХ века работникам коноваловских производств установили фиксированный рабочий день, построили поселок, школы, библиотеку, родильный дом. В 1912 году, спустя 100 лет после основания, небольшая кустарная красильня представляла собой мануфактуру с шестью тысячами рабочих, выработка которой достигала одиннадцати миллионов рублей в год.