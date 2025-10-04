Точность работы магнитометров повысили

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты РТУ МИРЭА нашли способ расширить возможности приборов для оценки магнитных свойств различных веществ. Использование наконечников-полусфер увеличило зону охвата измерений, что позволит сделать анализ более точным, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Авторы усовершенствовали приборы, которые используются для оценки магнитных свойств частиц, находящихся во взвешенном состоянии в жидкости или содержащихся в сыпучих средах. Новый элемент не только ускоряет измерения, но и делает их точнее.
«Использование полусферических магнитных полюсов значительно увеличивает зону, где располагается изучаемый образец, что делает измерения более универсальными. Это важно для развития современных технологий, включая создание новых материалов, медицинскую диагностику, экологический мониторинг и переработку промышленных отходов», — сообщили ТАСС в университете.
По словам профессора кафедры «Приборы и информационно-измерительные системы» РТУ МИРЭА Александра Сандуляка, использование полусферической конструкции наконечников прибора в сочетании с новыми аналитическими формулами позволяет быстрее и точнее определять границы измерительной зоны, что обеспечивает экономию времени.
«Магнитометры применяются в пищевой, химической и металлургической отраслях, а также в материаловедении. Новый подход применим в самых разных областях — от контроля качества композитных материалов и новых медицинских препаратов с магнитными носителями до анализа примесей пищевых и технологических сред», — также уточнили в университете.
Результаты работы опубликованы в журнале Russian Technological Journal.