Точность работы магнитометров повысили

«Магнитометры применяются в пищевой, химической и металлургической отраслях, а также в материаловедении. Новый подход применим в самых разных областях — от контроля качества композитных материалов и новых медицинских препаратов с магнитными носителями до анализа примесей пищевых и технологических сред», — также уточнили в университете.