Вблизи поселка Николаевка в Мордовии высадили 4 тысячи сеянцев сосны

Волонтеры и активные жители Дубенского района высадили 4 тысячи сеянцев сосны вблизи поселка Николаевка в Мордовии во время акции «Сохраним лес». Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации главы и правительства республики.
В акции приняли участие студенты, школьники, представители госорганов и предприятий, а также активисты «Зеленого мира». Они высадили деревья на площади 1 гектар.
«Этой акцией продолжилась красивая традиция, заложенная еще в 1908 году. Тогда вблизи поселка Николаевка посадили сосновый бор. Выросший лес многие годы служил на благо республики. Благодарные потомки вышли на то же место, чтобы дать жизнь новому лесу», — добавили в администрации.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.