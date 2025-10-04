Ученые из Пензы и Москвы разработали ЭКГ-жилет

ЭКГ-жилет и приложение для диагностики фиброза сердца разработали ученые из Пензы совместно с коллегами из Москвы. Это событие отвечает задачам нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в Пензенском государственном университете (ПГУ).
Исследования проводили специалисты ПГУ, Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ) и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Разработанный ими ЭКГ-жилет оснащен 48 электродами — это в четыре раза больше, чем в стандартном аппарате ЭКГ. Новое оборудование фиксирует показатели сердца со всех сторон, включая боковые и задние отделы. Данные передаются в приложение, которое создает трехмерную модель органа, учитывая анатомические особенности пациента.
«Жилет позволяет считывать электрическую активность сердца с высокой точностью, а алгоритмы преобразуют эти данные в визуальную модель. Цветовая шкала от темно-синего до ярко-красного показывает распределение потенциалов, выделяя зоны фиброза», — объясняет доцент кафедры «Внутренние болезни» ПГУ Руслан Рахматуллов.
ЭКГ-жилет позволяет отказаться от инвазивных процедур и таких дорогостоящих исследований, как МРТ. С его помощью можно диагностировать фиброз миокарда, чтобы вовремя начать лечение.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.