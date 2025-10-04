Ученые из Пензы и Москвы разработали ЭКГ-жилет

Исследования проводили специалисты ПГУ, Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ) и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Разработанный ими ЭКГ-жилет оснащен 48 электродами — это в четыре раза больше, чем в стандартном аппарате ЭКГ. Новое оборудование фиксирует показатели сердца со всех сторон, включая боковые и задние отделы. Данные передаются в приложение, которое создает трехмерную модель органа, учитывая анатомические особенности пациента.