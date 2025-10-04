Ричмонд
Юлия Манагарова провела заключительный матч в составе гандбольной команды Ростова

Губернатор Юрий Слюсарь поблагодарил капитана гандбольной команды «Ростов-Дон».

Источник: Комсомольская правда

3 октября гандболистки ГК «Ростов-Дон» в матче Суперлиги обыграли «Университет» со счетом 39:19. Финальный мяч в ворота соперниц забила Юлия Манагарова. Для спортсменки это был последняя игра в составе донской команды.

После спортивного противостояния состоялась церемония проводов Юлии Манагаровой, чья карьера признана была эталоном преданности спорту. В частности, капитана гандбольной команды поблагодарил губернатор Юрий Слюсарь.

— Немного грустно говорить эти слова. С вами, Юля, уходит целая эпоха лидерства, побед, гордости, профессионализма. На новом этапе жизни хочу пожелать вам новых побед, — сказал Юрий Слюсарь.

Болельщики также выразили свою любовь и признательность, скандируя: «Спасибо, Капитан!».

Спортсменка поблагодарила всех собравшихся и передала капитанскую повязку новому лидеру команды — Анне Сень. На трибуне в зрительном зале Дворца спорта теперь для Юлии Манагаровой будет именное кресло № 6.

