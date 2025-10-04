«Всё забронировано»: некоторые приморцы могут не попасть в Китай на праздники

Особенно напряжённая ситуация сложилась с направлениями в китайские города Хуньчунь и Мишань. Так, по заявлениям представителей «АТП Приморье», билеты в Хуньчунь отсутствуют уже начиная с 24 октября, а в Мишань — с 2 октября. При этом компании начинают продажу проездных документов только за три недели до даты выезда, а большую часть мест, как говорят туристы, выкупают заранее туроператоры. Именно этот фактор вызывает у самостоятельных путешественников опасения: многие не успевают забронировать билеты и рискуют не попасть в Китай на период праздничных каникул.