«Всё забронировано»: некоторые приморцы могут не попасть в Китай на праздники

Число желающих отправиться в Китай из Приморья после введения безвизового режима в середине сентября заметно выросло. Так, например, в некоторых транспортных компаниях отмечают, что по ряду направлений уже не достать билетов на желаемые даты, всё забронировано. Трудно представить, какой ажиотаж начнётся накануне новогодних каникул и майских праздников, сообщает ИА PrimaMedia.
Особенно напряжённая ситуация сложилась с направлениями в китайские города Хуньчунь и Мишань. Так, по заявлениям представителей «АТП Приморье», билеты в Хуньчунь отсутствуют уже начиная с 24 октября, а в Мишань — с 2 октября. При этом компании начинают продажу проездных документов только за три недели до даты выезда, а большую часть мест, как говорят туристы, выкупают заранее туроператоры. Именно этот фактор вызывает у самостоятельных путешественников опасения: многие не успевают забронировать билеты и рискуют не попасть в Китай на период праздничных каникул.
Билетов нет: как безвиз за две недели изменил турпоток из Приморья в Китай.
Купить билет на автобус и самолет на желаемую дату стало сложнее.
«У “АТП Приморье” начиная с 24 октября в Хуньчунь билетов нет. Сказали, что все уже забронированы. “Приморавтотранс” начинает продажу только за три недели до поездки. Как мне объяснили, большая часть билетов в броне у туроператоров», — рассказал один из туристов.
Несмотря на расцвет самостоятельных путешествий и активный интерес со стороны публики, туристические компании Приморья сохраняют спокойствие. По словам руководителя регионального отделения Российского союза туриндустрии Ольги Кудрявцевой, резкого изменения в пассажиропотоке на текущий момент не наблюдается. Оттока клиентов к самостоятельному туризму специалисты также не фиксируют. Ситуация, по их мнению, стабильна. Пик ожидается в новогодние праздники.
«Работаем в штатном режиме по межправительственному соглашению», «проблем с билетами нет», «спада не наблюдаем» — так комментируют введение безвизового режима в туристических фирмах.
Всё же, чтобы отпуск не оказался под угрозой срыва, приморцам стоит позаботиться о планировании отдыха заранее — особенно если речь идёт о праздничных датах.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что пассажиропоток из Приморья в Китай увеличился на 10%. Более 74 тысяч российских и китайских граждан оформили должностные лица Уссурийской таможни в пунктах пропуска Приморья за две недели.