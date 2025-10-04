Футбольное «Динамо-Владивосток» обыграло лидера группы «Серебро»

Весь матч прошёл с явным преимуществом «Динамо», было создано большое число моментов до взятия ворот. Однако или мяч не шёл в ворота, или уверенно играл голкипер гостей Вячеслав Доровских. По статистическим показателям, кстати, он занимает первое место среди вратарей группы «Серебро» по количеству сейвов. Когда же и он оказывался бессильным, защитники ФК «Калуга» выносили мяч из пустых ворот. Ближе к концу основного времени начало казаться, что гости накажут хозяев за такую расточительность. Подобные сценарии в этом году, увы, часто имели место в матчах во Владивостоке. «Динамо» таким образом уступило дома «Кубани», «Мурому» и «Авангарду».