Футбольное «Динамо-Владивосток» обыграло лидера группы «Серебро»

ФК «Динамо-Владивосток» на своем поле обыграл лидера группы «Серебро» LEON-Второй лиги «А» — ФК «Калуга» (Калуга). Счёт игры −1:0. Победный гол приморцы забили в концовке основного времени после розыгрыша стандартного положения.
Весь матч прошёл с явным преимуществом «Динамо», было создано большое число моментов до взятия ворот. Однако или мяч не шёл в ворота, или уверенно играл голкипер гостей Вячеслав Доровских. По статистическим показателям, кстати, он занимает первое место среди вратарей группы «Серебро» по количеству сейвов. Когда же и он оказывался бессильным, защитники ФК «Калуга» выносили мяч из пустых ворот. Ближе к концу основного времени начало казаться, что гости накажут хозяев за такую расточительность. Подобные сценарии в этом году, увы, часто имели место в матчах во Владивостоке. «Динамо» таким образом уступило дома «Кубани», «Мурому» и «Авангарду».
Однако на этот раз «Динамо-Владивосток» смогло довести игру до победы. На 84-й минуте свой первый гол за приморскую команду забил пришедший накануне осеннего сезона защитник Тимур Николаев.
Победа вдвойне приятна, так как на момент проведения встречи «Калуга» была лидером группы «Серебро» с 20 очками. На счету калужан было 6 побед, 2 ничьих и 3 поражения. Также «Динамо-Владивосток» взяло у ФК «Калуга» реванш за поражение в первом круге — 1:4.
«Сегодня мы сыграли агрессивно. Забирали все подборы, владели преимуществом. Голы нам тяжело даются. Хорошо, что удалось реализовать преимущество и победить. Давно не забивали со стандартов, сегодня получилось. Нам эта победа особенно важна. Готовимся к решающим играм», — сказал главный тренер ФК «Динамо-Владивосток» Михаил Сальников.
До конца осеннего чемпионата в группе «Серебро» осталось два тура. После 12 встреч у «Динамо-Владивосток» 17 очков и есть шансы попасть в четвёрку сильнейших. Это даст право перейти в дивизион «Золото» второй лиги.
11 октября приморцы на своём поле сыграют с соседями по таблице — «Родиной-2», а завершат турнир гостевым матчем с «Кубанью».