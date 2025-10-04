В Петрозаводске построят филиал городской поликлиники № 4

Филиал городской поликлиники № 4 построят в Петрозаводске при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе главы Республики Карелии.
В новом здании будут работать отделения амбулаторно-поликлинического приема, консультативно-диагностические и лечебные отделения, а также дневной стационар. С учетом пожеланий местных жителей в учреждении разместят еще два терапевтических отделения, кабинеты ультразвуковой и рентгенографической диагностики, включая маммографию, и многое другое.
Помимо этого, в филиал поликлиники поступит новое оборудование. Уже закуплены два аппарата УЗИ.
«На этих аппаратах будут работать врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. А всего в эту поликлинику поступят 5352 единицы различной, в том числе современной, медицинской техники», — рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.