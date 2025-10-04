В Архангельской области с начала осени высадили более 300 тысяч деревьев

Свыше 300 тысяч деревьев высадили в Архангельской области с начала осени во время акции «Сохраним лес», которая проходит по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона.
С начала сентября посадки прошли практически во всех муниципалитетах области. В числе лидеров — Каргопольский, Котласский округа и Коношский район. Там высадили от 70 тысяч до 100 тысяч деревьев. Также акция проходит в Приморском округе и Северодвинске.
Мероприятие продлится до конца октября — начала ноября. Ожидается, что по итогам текущего сезона леса Архангельской области пополнят не менее 400 тысяч новых деревьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.