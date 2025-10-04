В Архангельской области с начала осени высадили более 300 тысяч деревьев

С начала сентября посадки прошли практически во всех муниципалитетах области. В числе лидеров — Каргопольский, Котласский округа и Коношский район. Там высадили от 70 тысяч до 100 тысяч деревьев. Также акция проходит в Приморском округе и Северодвинске.