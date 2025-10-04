Эксперт назвал признаки неисправных обогревателей

Для того, чтобы проверить исправность устройства, нужно визуально осмотреть кабель, вилку и корпус на наличие повреждений, включить прибор на короткое время и проверить, равномерно ли он греет и работает ли термостат. Эксперт предупредила, что эксплуатация неисправного обогревателя может привести к короткому замыканию, пожару, поражению электрическим током или окончательной поломке техники.