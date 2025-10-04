В Беларуси сервис по продаже билетов kvitki.by находится в процессе ликвидации. Информация об этом появилась на официальном сайте билетного оператора.
На сайте сказано, что, в соответствии с решением единственного участника № 1 от 17 сентября 2025 года, ООО «Квитки Бел» находится в процессе ликвидации. Ликвидатором было назначено общество с ограниченной ответственностью «Резервы управления».
Сервис начал работу в Беларуси 2010-м. В разное время компанией владели граждане и предприятия Литвы и Эстонии.
