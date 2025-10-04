На ВДНХ началась установка главного катка Москвы

На опубликованных кадрах видны установленные металлические ограждения будущего катка. Уточняется, что ледовые дорожки по традиции проложат вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».
Отмечается, что обычно столичные катки начинают свою работу в третьей декаде ноября.
Однако в прошлом году открытие катка на ВДНХ переносили из-за теплой погоды и сильных осадков. Тем не менее проект «Зима в Москве» продлился до 28 февраля, в рамках него в столичных парках работало примерно 50 катков с искусственным и натуральным льдом.