Правительство выделило более десяти миллиардов рублей на соцдоплаты

«Средства будут направлены Социальному фонду России. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат. По указу президента с 2025 года право на них имеют не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами», — отметили в кабмине.