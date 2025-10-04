На заправках ввели ограничения из-за нехватки бензина в Хабаровском крае

«Мы ведем активную работу как на федеральном уровне, обращаясь в Минэнерго России, так и с нефтяными компаниями, чтобы увеличить объемы поставок и стабилизировать цены. Наша первоочередная задача — снять ограничения для населения и не допустить сбоев в работе жизнеобеспечивающих служб», — сказала Ирина Горбачева.