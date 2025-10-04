На заправках ввели ограничения из-за нехватки бензина в Хабаровском крае

В Советско-Гаванском и Ванинском районах возникли перебои с поставками бензина. Из-за снижения объемов продаж топлива с Комсомольского НПЗ на заправках временно ограничили отпуск для населения. В правительстве Хабаровского края по поручению губернатора Дмитрия Демешина прошло экстренное совещание. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Совещание провела заместитель председателя правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева. Она рассказала, что вопрос находится под особым контролем.
«Мы ведем активную работу как на федеральном уровне, обращаясь в Минэнерго России, так и с нефтяными компаниями, чтобы увеличить объемы поставок и стабилизировать цены. Наша первоочередная задача — снять ограничения для населения и не допустить сбоев в работе жизнеобеспечивающих служб», — сказала Ирина Горбачева.
Основной причиной дефицита стало сокращение биржевых объемов бензина АИ-92 и АИ-95. Поставщикам не удается полностью обеспечить крупные сети, и часть заправок вынужденно ограничила продажу топлива.
По данным участников рынка, в августе на бирже выставлялось всего два вагона АИ-95 в сутки, тогда как заявок было в десятки раз больше. Сейчас ситуация начала меняться — объемы продаж постепенно увеличиваются.
В регион уже прибыло четыре вагона топлива, еще один находится в пути. Межведомственная рабочая группа координирует поставки в круглосуточном режиме.