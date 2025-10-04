Хабиров наградил 50 жительниц Башкирии медалью «Материнская слава»

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил 50 многодетных жительниц Башкирии медалью «Материнская слава». Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.
В числе удостоенных награды — жительницы 26 районов и четырех городов: Нефтекамск, Сибай, Стерлитамак и Уфа.
Медаль Материнская слава присуждается женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей. Награду вручают после того, как пятый ребенок достигнет 3-летнего возраста. Еще одно условия — мать должна проживать в Башкирии не менее 10 лет.
