Хабиров наградил 50 жительниц Башкирии медалью «Материнская слава»

В числе удостоенных награды — жительницы 26 районов и 4 городов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил 50 многодетных жительниц Башкирии медалью «Материнская слава». Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

В числе удостоенных награды — жительницы 26 районов и четырех городов: Нефтекамск, Сибай, Стерлитамак и Уфа.

Медаль Материнская слава присуждается женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей. Награду вручают после того, как пятый ребенок достигнет 3-летнего возраста. Еще одно условия — мать должна проживать в Башкирии не менее 10 лет.

