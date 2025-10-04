В селе Скачиха в Тамбовской области открыли фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Скачиха в Тамбовской области, сообщили в минздраве региона. Строительство медицинских учреждений в небольших населенных пунктах — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
К ФАПу провели системы газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и канализации. Туда завезли современное оборудование, включая гинекологическое кресло, электрокардиограф, дефибриллятор, кислородный ингалятор и анализатор крови.
Медпункт будет обслуживать жителей не только села Скачиха, но и Хилково, а также поселка Садовка. Всего это 360 человек, включая 45 детей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.