Центр Владивостока перекроют из-за Крестного хода в ноябре

Власти обращают внимание на альтернативные маршруты объезда.

Источник: PrimaMedia.ru

Крёстный ход (0+) состоится во Владивостоке в честь Дня народного единства. Жителей и гостей города заранее предупреждают об изменении схемы движения 4 ноября в центральной части дальневосточной столицы, сообщает ИА PrimaMedia.

Итак, ограничения на движение и парковку транспортных средств будут действовать 4 ноября с 11:30 до 13:00 часов по следующим участкам:

по ул. Светланская: от пересечения ул. Алеутская с ул. Светланская до пересечения ул. Светланская с ул. Уборевича; по Океанскому проспекту: от пересечения ул. Светланская с Океанским проспектом до пересечения ул. Октябрьская с переулком Павленко.

В указанный период будет запрещено движение всех видов транспорта, а также парковка на вышеуказанных улицах. При этом уточняется, что объезды участка будут организованы по улицам Алеутская, Светланская, Семеновская, Суханова, Лазо, Корабельная Набережная, Уборевича.

Для обеспечения порядка и безопасности на местах будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Управлению МВД России по городу Владивостоку поручено оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения во время проведения массового мероприятия.