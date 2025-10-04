Центр Владивостока перекроют из-за Крестного хода в ноябре

В указанный период будет запрещено движение всех видов транспорта, а также парковка на вышеуказанных улицах. При этом уточняется, что объезды участка будут организованы по улицам Алеутская, Светланская, Семеновская, Суханова, Лазо, Корабельная Набережная, Уборевича.