В Хабаровском крае пройдет форум «Настоящие отцы»

Всероссийский форум «Настоящие отцы» пройдет в Хабаровском крае с 19 по 22 октября при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете по делам молодежи правительства региона.
Во время мероприятия запланированы тренинги и семинары по вопросам воспитания и семейных отношений. Еще молодых пап ждут лекции от экспертов. Для детей подготовили увлекательные занятия в творческих мастерских, игры и физические активности.
Форум пройдет в молодежном культурно-досуговом центре Хабаровска. Чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться по ссылке до 5 октября включительно.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.