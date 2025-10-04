С 6 октября в Воронеже изменится маршрут автобуса № 66. Об этом сообщило городское управление транспорта. Автобусы, следующие от Северного моста, перестанут заезжать на улицу Зои Космодемьянской и поедут прямо по Ленинскому проспекту до остановки «Школа» в Северо-Восточном районе (без отстоя). В обратном направлении заезд на улицу Зои Космодемьянской останется.