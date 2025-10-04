С 6 октября в Воронеже изменится маршрут автобуса № 66. Об этом сообщило городское управление транспорта. Автобусы, следующие от Северного моста, перестанут заезжать на улицу Зои Космодемьянской и поедут прямо по Ленинскому проспекту до остановки «Школа» в Северо-Восточном районе (без отстоя). В обратном направлении заезд на улицу Зои Космодемьянской останется.
Новый маршрут в направлении остановки «Школа»: от «Юго-Западного рынка» автобусы будут следовать по улицам Героев Сибиряков, Писателя Маршака, бульвару Пионеров, улицам Домостроителей, Космонавтов, Машиностроителей, Солнечной, проспекту Труда, улицам Урицкого, Ленина, Северному мосту, Остужева и Ленинскому проспекту до остановки «Северо-Восточный район (ост. Школа)».
В обратном направлении: от остановки «Северо-Восточный район (ост. Школа)» по Ленинскому проспекту, улице Зои Космодемьянской до остановки «Улица Переверткина», далее по Переверткина, Остужева, Северному мосту, улицам Ленина, Урицкого, проспекту Труда, улицам Солнечной, Машиностроителей, Космонавтов, Ворошилова, Матросова и Героев Сибиряков до остановки «Юго-Западный рынок».