В Германии пенсионер отравил 24 человек фосфином, пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Германии 79-летний пенсионер случайно стал виновником отравления 24 человек фосфином, пишет немецкая газета Bild.
«В городе Штадтфельд-Вест в районе Харбкерштрассе произошла авария. В результате были выделены опасные вещества, которые могут привести к ухудшению здоровья», — говорится в материале.
По данным источника, в подвале частного дома вспыхнул пожар, из-за чего в атмосферу попало опасное вещество. Эксперты установили, что это был фосфин — бесцветный, сильно токсичный газ, используемый в борьбе с вредителями.
В результате происшествия пострадали 24 человека, включая пожарных, полицейских и жильцов дома. Некоторым из них потребовалась срочная медицинская помощь. Позднее специалисты нашли значительные запасы пестицидов, хранившихся в подвале 79-летнего владельца, который раньше работал дезинсектором, заключает издание.