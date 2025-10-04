Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии пенсионер отравил 24 человек фосфином, пишут СМИ

Bild: немецкий пенсионер случайно отравил 24 человек фосфином.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Германии 79-летний пенсионер случайно стал виновником отравления 24 человек фосфином, пишет немецкая газета Bild.

«В городе Штадтфельд-Вест в районе Харбкерштрассе произошла авария. В результате были выделены опасные вещества, которые могут привести к ухудшению здоровья», — говорится в материале.

По данным источника, в подвале частного дома вспыхнул пожар, из-за чего в атмосферу попало опасное вещество. Эксперты установили, что это был фосфин — бесцветный, сильно токсичный газ, используемый в борьбе с вредителями.

В результате происшествия пострадали 24 человека, включая пожарных, полицейских и жильцов дома. Некоторым из них потребовалась срочная медицинская помощь. Позднее специалисты нашли значительные запасы пестицидов, хранившихся в подвале 79-летнего владельца, который раньше работал дезинсектором, заключает издание.