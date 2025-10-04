Ричмонд
В Ярославской области обновили участок дороги, ведущей на родину Бабы-яги

На этом направлении также находятся лесная резиденция ярославского медведя и храм Спаса Нерукотворного Образа.

Участок дороги Пошехонье — Кукобой — Бакланка в Ярославской области, которая ведет на родину Бабы-яги, отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.

Работы провели на отрезке длиной более 7 км от села Кукобой до границы с Вологодской областью. В ближайшие годы планируется отремонтировать еще свыше 55 км этой дороги.

Помимо дома Бабы-яги на этом направлении находятся лесная резиденция ярославского медведя, дом мастера резьбы по дереву Леонида Костицына и храм Спаса Нерукотворного Образа, архитектором которого стал автор проекта Морского собора в Кронштадте Василий Косяков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.