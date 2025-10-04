В аэропорту Южно-Сахалинска установили современное оборудование связи

Строительство взлетно-посадочной полосы продолжается в аэропорту Южно-Сахалинска по нацпроекту «Эффективная транспортная система». Там уже установили и ввели в эксплуатацию современное оборудование связи и навигации, сообщили в Министерстве строительства Сахалинской области.
«Транспортная доступность — ключевой вопрос развития островов. Новый аэровокзал стал крупным авиахабом на Дальнем Востоке, и мы им гордимся. Теперь важно завершить модернизацию взлетно-посадочной полосы, обеспечив все современные требования авиационной безопасности. Действующая полоса устарела физически и морально. Новая взлетка прослужит островитянам верой и правдой многие десятилетия», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Новая взлетно-посадочная полоса позволит принимать современные высокофюзеляжные самолеты. Это значительно расширит географию полетов, также можно будет запустить прямые рейсы на дальние расстояния и привлечь новые авиакомпании.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.