Роспотребнадзор провел 40 тысяч исследований воды в Черном и Азовском морях

В Роспотребнадзоре подтвердили качество морской воды на курортах Кубани.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года специалисты Роспотребнадзора провели более 40 тысяч лабораторных исследований морской воды на побережье Краснодарского края. Проверки выполнялись в рамках социально-гигиенического мониторинга.

В том числе проведено 32 тысячи анализов на микробиологические показатели, свыше 5,5 тысячи — на санитарно-химические, более 2 тысяч — на паразитологические и около 1,1 тысячи — на вирусологические.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, вода на побережье Сочи, Туапсе, Геленджика, Новороссийска, Ейска и Приморско-Ахтарска соответствует санитарным требованиям. Отклонений по всем исследуемым показателям не выявлено.