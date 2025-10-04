Роспотребнадзор провел 40 тысяч исследований воды в Черном и Азовском морях

С начала 2025 года специалисты Роспотребнадзора провели более 40 тысяч лабораторных исследований морской воды на побережье Краснодарского края. Проверки выполнялись в рамках социально-гигиенического мониторинга.
В том числе проведено 32 тысячи анализов на микробиологические показатели, свыше 5,5 тысячи — на санитарно-химические, более 2 тысяч — на паразитологические и около 1,1 тысячи — на вирусологические.
По данным краевого управления Роспотребнадзора, вода на побережье Сочи, Туапсе, Геленджика, Новороссийска, Ейска и Приморско-Ахтарска соответствует санитарным требованиям. Отклонений по всем исследуемым показателям не выявлено.