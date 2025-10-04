В Пензе разработали способ профилактики пародонтита с помощью чат-бота

Ученые создали специализированный чат-бот, который планируется интегрировать в работу стоматологов для повышения эффективности домашнего ухода пациентов за полостью рта. После регистрации пользователю присваивается уникальный ID, а лечащий врач загружает в систему видеоматериалы, записанные во время консультации. В роликах показана правильная техника чистки зубов, а также рассказывается, как обрабатывать межзубные промежутки ершиком и флоссом и очищать язык специальным скребком.