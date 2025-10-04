В Пензе разработали способ профилактики пародонтита с помощью чат-бота

Специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали и запатентовали цифровой способ профилактики воспалительных заболеваний пародонта. Проведенные исследования отвечают задачам нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в вузе.
Ученые создали специализированный чат-бот, который планируется интегрировать в работу стоматологов для повышения эффективности домашнего ухода пациентов за полостью рта. После регистрации пользователю присваивается уникальный ID, а лечащий врач загружает в систему видеоматериалы, записанные во время консультации. В роликах показана правильная техника чистки зубов, а также рассказывается, как обрабатывать межзубные промежутки ершиком и флоссом и очищать язык специальным скребком.
«Проблема в том, что даже ответственные пациенты часто забывают до 70% советов врача через короткое время после приема. Кроме того, многие недооценивают важность регулярных гигиенических процедур», — пояснил ассистент кафедры «Стоматология» ПГУ и один из авторов разработки Адел Макбол.
Пилотное тестирование системы провели в стоматологической клинике ПГУ с участием 50 пациентов. Через полгода у всех отметили значительное улучшение гигиены полости рта: снижение индекса налета на 40%, уменьшение кровоточивости десен на 35%.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.