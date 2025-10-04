Ричмонд
Нижегородцы снова жалуются Глебу Никитину на невыносимый запах в городе

Большинство обращений поступает из Верхних Печер.

Жители Нижнего Новгорода снова обратились к Глебу Никитину из-за вони на улицах. Горожане оставляют жалобы на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте».

Сообщения о невыносимом запахе в пятницу и субботу поступают из разных районов столицы Приволжья. В частности, не могут открыть окна из-за зловония жители Верхних Печер. По их словам, они страдают от вони третьи сутки подряд.

Жалобы на запах фекалий оставляют жители как верхней, так и нижней части города, в том числе Мещеры.

«Воняет Советский и Нижегородский районы (понимаю, что не только они) с прошедшей ночи и до сих пор — ну прям уже на рекорды идём… Ни жары (ни отопления, кстати), ни ветра, а воз и ныне там», — сетует нижегородка.

Нижегородцы просят разобраться в ситуации и решить проблему.