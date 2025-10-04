Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что на каждого белоруса в год приходится по 407 яиц и 63 кг мяса птицы

Лукашенко сказал, сколько яиц и мяса птицы приходится на каждого белоруса в год.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о развитии птицеводческой отрасли в стране, которое прошло в Солигорском районе 3 октября, сказал, сколько яиц и мяса птицы приходится на каждого белоруса в год. Подробности пишет БелТА.

Глава государства акцентировал внимание на том, что страна входит в число лидеров региона по производству мяса птицы и яиц. По его словам, в 2024 году на душу населения было произведено 407 яиц, а также продано 63 килограмма мяса птицы.

Александр Лукашенко отметил: продукция птицеводства всегда востребованная, добавив, что при грамотном управлении она очень доходная. Президент Беларуси уточнил, что за 2024 год рентабельном продаж птицы оказалась 8,5%, а яиц — близко к 20%.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал использовать перепелиные яйца в меню школ с 2026 года.

Тем временем Александр Лукашенко сказал замглавы ВНС Александру Косинцу не лезть вперед батьки в пекло.

Также мы писали, что необычный подарок получил глава государства на птицефабрике: «Два мальчика и семь девочек».

А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше