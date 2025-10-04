Лукашенко сказал, что на каждого белоруса в год приходится по 407 яиц и 63 кг мяса птицы

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о развитии птицеводческой отрасли в стране, которое прошло в Солигорском районе 3 октября, сказал, сколько яиц и мяса птицы приходится на каждого белоруса в год. Подробности пишет БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что страна входит в число лидеров региона по производству мяса птицы и яиц. По его словам, в 2024 году на душу населения было произведено 407 яиц, а также продано 63 килограмма мяса птицы.
Александр Лукашенко отметил: продукция птицеводства всегда востребованная, добавив, что при грамотном управлении она очень доходная. Президент Беларуси уточнил, что за 2024 год рентабельном продаж птицы оказалась 8,5%, а яиц — близко к 20%.
