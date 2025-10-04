В поселке Милославское Рязанской области обновили детскую библиотеку

Детскую библиотеку в поселке Милославское Рязанской области модернизировали по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
В учреждении установили интерактивный глобус, методический комплекс «Окружающий мир», панель с интерактивной картой России, на которой значками обозначены географические объекты. Нажав на них, посетители могут узнать о достопримечательностях и природных особенностях страны.
«Мы убеждены, что у нашей библиотеки счастливое будущее. Преобразившаяся, она станет добрым домом для еще большего количества читателей», — отметила директор центральной библиотеки Лидия Артамонова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.