В Хабаровском крае проходит бесплатная вакцинация сельскохозяйственных животных

Специалисты проводят обследование животных на туберкулез, лейкоз и бруцеллез, а также бесплатно вакцинируют их против сибирской язвы, ящура и бешенства.

Это важно не только для здоровья животных, но и для безопасности людей, так как многие из этих инфекций передаются человеку.

На данный момент выполнено уже более 13,5 тысячи прививок и 7 тысяч исследований.