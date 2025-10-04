В Хабаровском крае проходит бесплатная вакцинация сельскохозяйственных животных

Это важно не только для здоровья животных, но и для безопасности людей, так как многие из этих инфекций передаются человеку.
На данный момент выполнено уже более 13,5 тысячи прививок и 7 тысяч исследований.
Специалисты проводят обследование животных на туберкулез, лейкоз и бруцеллез, а также бесплатно вакцинируют их против сибирской язвы, ящура и бешенства.
