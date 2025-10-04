В Хабаровске «АмурФест. Осень» 5 октября зажжёт площадь фестивальным драйвом

В Хабаровске продолжится краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень», приуроченный ко Дню основания Хабаровского края, — сообщает краевое министерство культуры.
На площади Ленина 5 октября для жителей и гостей города подготовили обновлённую программу.
Горожан ждут творческие выступления лучших коллективов края, тематические мастер-классы и семейные интерактивные зоны. Будет работать ярмарка с продукцией местных мастеров и брендов, где можно приобрести уникальные сувениры и попробовать сезонные угощения.
Организаторы отмечают, что фестиваль стал настоящей традицией, собирающей сотни участников и зрителей. «АмурФест. Осень» объединяет концерты, ремёсла и атмосферу праздника в центре города.