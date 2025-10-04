Калининградским учителям вручили жилищные сертификаты

«Я благодарю вас за профессиональные результаты. Два месяца назад были подведены итоги по работе образовательной системы, и по совокупности более чем 60 показателей Калининградская область заняла второе место в России. Это ваша заслуга, и мы гордимся вами», — отметил Алексей Беспрозванных, обращаясь к педагогам.