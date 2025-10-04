Калининградским учителям вручили жилищные сертификаты

Как сообщили в пресс-службе правительства, учителям, воспитателям и педагогам дополнительного образования были вручены государственные и региональные награды, а также жилищные сертификаты.
Всего были отмечены 74 представителя образовательной сферы — педагоги школ, детских садов, социальных учреждений и советники директоров по воспитательной работе. Восемь педагогов получили жилищные сертификаты номиналом 2,5 млн рублей каждый.
«Я благодарю вас за профессиональные результаты. Два месяца назад были подведены итоги по работе образовательной системы, и по совокупности более чем 60 показателей Калининградская область заняла второе место в России. Это ваша заслуга, и мы гордимся вами», — отметил Алексей Беспрозванных, обращаясь к педагогам.
Глава региона подчеркнул, что поддержка работников образования остаётся приоритетом областных властей. Размер жилищного сертификата с этого года увеличен с 2 до 2,5 млн рублей. С начала действия программы, запущенной в 2021 году, поддержку уже получили 184 педагога. В 2025 году сертификаты будут вручены ещё нескольким десяткам специалистов.