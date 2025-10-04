Минобразования озвучило результаты теста на знание госязыка, который сдавали трудовые мигранты в Беларуси

Минобразования назвало результаты теста на знание языка, который сдали мигранты. Подробности рассказали БелТА в пресс-службе Министерства образования.
Всего по Беларуси тестирование на знание одного из государственных языков прошли 90 иностранцев, которые претендуют на работу в стране.
«Из них 90% получили положительный результат тестирования, 10% тест не сдали и получили отрицательный результат», — уточнили в Минобразования.
В ведомстве обратили внимание, что сейчас в пунктах тестирования принимают заявки на следующую дату — 15 октября.
