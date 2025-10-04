Ричмонд
Движение транспорта ограничат на улице Большой Печерской

Там будут выполнять работы по переустройству инженерных сетей.

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта ограничат на улице Большой Печерской с 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, там будут проводить работы по переустройству инженерных сетей. В связи с этим будет перекрыт участок от улицы Сеченова до улицы Ковровской.

Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта по улице Пермякова в Автозаводском районе.