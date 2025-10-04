Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый пункт пропуска «Пограничный» для машин откроют в декабре 2025 года

Сейчас там продолжаются работы по укреплению дорог и увеличению числа полос движения.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В декабре этого года должен быть открыт обновленный автомобильный пункт пропуска в КНР в поселке Пограничный. Сейчас на российской стороне активно ведутся строительные работы. Предполагается, что после работ на КПП можно будет увеличить пропускную способность пункта пропуска.

«Верю, что подрядчик уложится в срок и завершит строительные работы в декабре», — написал в своём телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Напомним, что по проекту в автомобильно-пешеходном пункте пропуска будет 20 полос для движения транспортных средств: 8 из них будет для грузовых автомобилей, то есть по 4 на въезд и выезд, 4 будет для автобусов и 8 для легковых автомобилей. Для сравнения, сейчас тут всего 6 полос движения.

Сейчас на территории с российской стороны границы работает несколько бригад общей численностью более 500 человек. Главная задача — выполнить все работы в соответствие с нормами законодательства и техническими нормативами.

Надо укрепить основание дороги специальными материалами, провести другие земельные работы. После этого большой грузовой транспорт не будет разбивать трассу.

Напомним, что работы по реконструкции ведутся и на другом КПП в Приморье, в Краскино. К концу 2025 года здесь появится современный комплекс, который сможет пропускать до 750 автомобилей в сутки.

А для поездок в КНДР реконструируют КПП «Хасан».