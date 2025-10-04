Новый пункт пропуска «Пограничный» для машин откроют в декабре 2025 года

В декабре этого года должен быть открыт обновленный автомобильный пункт пропуска в КНР в поселке Пограничный. Сейчас на российской стороне активно ведутся строительные работы. Предполагается, что после работ на КПП можно будет увеличить пропускную способность пункта пропуска.
«Верю, что подрядчик уложится в срок и завершит строительные работы в декабре», — написал в своём телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Напомним, что по проекту в автомобильно-пешеходном пункте пропуска будет 20 полос для движения транспортных средств: 8 из них будет для грузовых автомобилей, то есть по 4 на въезд и выезд, 4 будет для автобусов и 8 для легковых автомобилей. Для сравнения, сейчас тут всего 6 полос движения.
Сейчас на территории с российской стороны границы работает несколько бригад общей численностью более 500 человек. Главная задача — выполнить все работы в соответствие с нормами законодательства и техническими нормативами.
Надо укрепить основание дороги специальными материалами, провести другие земельные работы. После этого большой грузовой транспорт не будет разбивать трассу.
Напомним, что работы по реконструкции ведутся и на другом КПП в Приморье, в Краскино. К концу 2025 года здесь появится современный комплекс, который сможет пропускать до 750 автомобилей в сутки.
А для поездок в КНДР реконструируют КПП «Хасан».