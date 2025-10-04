Торжественная передача вещей погибшего воина его внучке состоялась в Иркутске

Эмоциональная церемония прошла на площади у мемориала «Вечный огонь Славы». Судьба солдата Замагана Андреева, уроженца Аларского района 1901 года рождения, долгое время оставалась неизвестной. Он пропал без вести в июле 1942 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.
На находку наткнулись в мае этого года в Смоленской области. Поисковики обнаружили медальон в братском захоронении 75 воинов Красной армии недалеко от деревни Вердино.
Внучка героя Мария Босхолова в торжественной обстановке приняла личные вещи деда. Женщина поделилась трогательной историей: ее бабушка долгие годы не теряла надежды и неоднократно обращалась в военкомат в поисках информации о муже.