Торжественная передача вещей погибшего воина его внучке состоялась в Иркутске

Эмоциональная церемония прошла на площади у мемориала «Вечный огонь Славы». Судьба солдата Замагана Андреева, уроженца Аларского района 1901 года рождения, долгое время оставалась неизвестной. Он пропал без вести в июле 1942 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.