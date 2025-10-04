«Есть в этой поездке и личное»: глава Башкирии отправился вместе с супругой в Ишимбайский район

Глава Башкирии Радий Хабиров вместе с супругой поехал в Ишимбайский район. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
По словам руководителя региона, главная цель поездки — посмотреть перспективы строительства дороги в сторону Бурзяна и Белорецка, которая станет альтернативой трассе Уфа — Инзер — Белорецк.
— На данный момент делаем дорогу до деревни Кулгунино. Дальше, по еще не готовой дороге, доедем до Каги. Работа по строительству — на несколько лет. И мне кажется, эта дорога нам очень нужна, — пояснил Хабиров.
Также глава Башкирии намерен ознакомиться с обустройством Ишимбая: там сейчас делают сквер и стелу «Город трудовой доблести».
— Такие поездки для меня — это еще и возможность открыть новые туристические места, куда мы потом придем с обустройством, с какими-то мероприятиями. Есть в этой поездке и личное — хочу посетить могилу родителей, — добавил Хабиров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.