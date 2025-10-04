Продолжавшаяся всю неделю магнитная буря завершилась

С вечера 3 октября ученые фиксируют быструю стабилизацию геомагнитной обстановки. Основной планетарный индекс Kp, по которому определяется начало и окончание бурь, опустился в «зеленую зону» и держится в ней около 17 часов, за исключением короткого времени в конце 3 октября. Специалисты не отмечают факторов, которые могли бы вывести его из равновесия.