Мэр Владивостока рассказал, когда завершатся работы по важном перекрестке

Асфальтирование перекрестка Русская — проспект 100-летия Владивостока начнется уже в этом году. Старт работ запланирован на пятницу, 10 октября. Такое заявление сделал глава города Константин Шестаков, который накануне побывал на месте ремонта с инспекцией.
«Прежде чем приступить к укладке покрытия, необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Речь о переносе коммуникаций, демонтаже рекламной конструкции», — рассказал мэр Константин Шестаков.
Комплексный ремонт важнейшей для Владивостока транспортной артерии был начат ещё в минувшем году. Он ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и мастер-плана развития города. Основная задача — перераспределить транспортные потоки, открыть новые полосы для движения.
Однако в прошлом году подрядчики не смогли сдать объект. Срок реализации был сдвинут. Пока же участок трассы до сих пор не приведен в порядок и собирает большие пробки.