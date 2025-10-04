Ричмонд
Лукашенко обратился к народному артисту Алаю, сказав про сильные чувства

Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Анатолия Алая с 85-летием.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября, в субботу поздравил народного артиста Беларуси Анатолия Алая с 85-летием и сказал про сильные чувства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении заметил, что Алай благодаря таланту и невероятной работоспособности смог создать ряд кинолент, увлекающих зрителей своей художественной задумкой и вызывающих сильные чувства.

Президент Беларуси надеется на то, что народный артист и далее будет плодотворно, а также беззаветно служить белорусской культуре.

