Лукашенко обратился к народному артисту Алаю, сказав про сильные чувства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября, в субботу поздравил народного артиста Беларуси Анатолия Алая с 85-летием и сказал про сильные чувства. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что Алай благодаря таланту и невероятной работоспособности смог создать ряд кинолент, увлекающих зрителей своей художественной задумкой и вызывающих сильные чувства.
Президент Беларуси надеется на то, что народный артист и далее будет плодотворно, а также беззаветно служить белорусской культуре.
