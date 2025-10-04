Ричмонд
Хоть в чем-то наша страна в лидерах: Молдова на последнем месте по уровню ВВП среди стран СНГ — нас обогнали даже Таджикистан и Кыргызстан

А министр экономики Дойна Нистор назвала «рост» ВВП на 1,1% в первом квартале этого года «обнадеживающим» по сравнению с таким же периодом 2024.

Источник: Комсомольская правда

Молдова — на последнем месте по уровню ВВП среди стран СНГ.

Наша республика оказалась позади Таджикистана и Кыргызстана, заняв 138 место. И это по данным 2024 года.

Напомним, министр экономики Молдовы Дойна Нистор назвала «рост» ВВП на 1,1% в первом квартале этого года «обнадеживающим» по сравнению с таким же периодом 2024.

Вот и статистика. Фото: соцсети.

Для справки: оидер списка по ВВП среди всех стран — Китай. Россия на четвертой строчке.

