Хоть в чем-то наша страна в лидерах: Молдова на последнем месте по уровню ВВП среди стран СНГ — нас обогнали даже Таджикистан и Кыргызстан

Молдова — на последнем месте по уровню ВВП среди стран СНГ.
Наша республика оказалась позади Таджикистана и Кыргызстана, заняв 138 место. И это по данным 2024 года.
Напомним, министр экономики Молдовы Дойна Нистор назвала «рост» ВВП на 1,1% в первом квартале этого года «обнадеживающим» по сравнению с таким же периодом 2024.
Вот и статистика. Фото: соцсети.
Для справки: оидер списка по ВВП среди всех стран — Китай. Россия на четвертой строчке.
