В Омске почти за 592 млн рублей продают бывшее здание Сбера

В Омске продается бывшее здание Сбербанка по улице Красный путь, 111. Объявление выставлено на сайте «Авито».
За шестиэтажное здание площадью 5 202 кв. метра собственник планирует выручить 592 млн рублей. В лот также входит земельный участок площадью 6 565 кв. м и трансформаторная подстанция мощностью 560 кВт.
Сейчас бывшее здание Сбера функционирует как торгово-офисный центр. К примеру, здесь расположены кофейня, служба доставки, бьюти-клиника. В целом площади в центре арендуют 12 арендаторов, договорные отношения с которыми автоматом перейдут новому собственнику. Отдельно в объявлении отмечается, что действующие договоры аренды аренды предполагают ежегодную индексацию на 10%.
Здание оснащено всеми видами сигнализаций и подключено к системам жизнеобеспечения.
Здание было построено в 2000 году специально для Сбербанка по проекту турецкой компании. Однако несколько лет назад объект был признан неликвидным и продан.