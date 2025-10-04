Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске почти за 592 млн рублей продают бывшее здание Сбера

Здание высотой в шесть этажей расположено возле входа в парк «Зеленый остров».

Источник: Комсомольская правда

В Омске продается бывшее здание Сбербанка по улице Красный путь, 111. Объявление выставлено на сайте «Авито».

За шестиэтажное здание площадью 5 202 кв. метра собственник планирует выручить 592 млн рублей. В лот также входит земельный участок площадью 6 565 кв. м и трансформаторная подстанция мощностью 560 кВт.

Сейчас бывшее здание Сбера функционирует как торгово-офисный центр. К примеру, здесь расположены кофейня, служба доставки, бьюти-клиника. В целом площади в центре арендуют 12 арендаторов, договорные отношения с которыми автоматом перейдут новому собственнику. Отдельно в объявлении отмечается, что действующие договоры аренды аренды предполагают ежегодную индексацию на 10%.

Здание оснащено всеми видами сигнализаций и подключено к системам жизнеобеспечения.

Здание было построено в 2000 году специально для Сбербанка по проекту турецкой компании. Однако несколько лет назад объект был признан неликвидным и продан.