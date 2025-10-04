Иркутская филармония лучшая в стране по реализации проекта «Пушкинская карта»

Грандиозная победа! Иркутская областная филармония признана лучшей региональной концертной площадкой страны по реализации проекта «Пушкинская карта». Торжественное награждение состоялось в стенах легендарного Большого театра.
На церемонии присутствовали высокопоставленные гости: заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова и статс-секретарь — заместитель министра культуры России Жанна Алексеева.
Впечатляющие результаты работы филармонии: в 2024 году проведено более 200 мероприятий, реализовано свыше 18 тысяч билетов по «Пушкинской карте». Концерты доступны не только в Иркутске, но и в других населенных пунктах региона.
Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина отметила: «Победа филармонии говорит о востребованности концертов классической музыки у молодежи. Мы рады, что можем предоставить им такую возможность».
Масштаб проекта впечатляет: в России «Пушкинской картой» пользуются более 12 миллионов молодых людей, в Иркутской области — около 200 тысяч участников.