В Нижневартовской поликлинике обновили отделение медицинской реабилитации

Амбулаторное отделение медицинской реабилитации обновили в Нижневартовской городской поликлинике при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Отделение расположено на базе женской консультации. Там установили тренажеры для механотерапии, аппараты для физиотерапии, диагностические комплексы и средства реабилитации для маломобильных пациентов.
В отделении будут составлять персональную программу восстановления, учитывающую характер перенесенного заболевания или травмы, индивидуальные особенности организма и сопутствующие патологии. Запустить подразделение планируют к концу года.
«Для жителей города, перенесших инсульты, травмы и ортопедические операции, открываются новые возможности: современные методы кинезиотерапии, физиопроцедуры и эргореабилитация (восстановление навыков самообслуживания. — Прим. ред.). Это позволит быстрее возвращаться к активной жизни», — подчеркнула заведующая отделением Наталия Модестова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.