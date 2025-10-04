В городе Унече Брянской области благоустроили три двора

Три дворовые территории благоустроили в городе Унече Брянской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте ТЭК и ЖКХ региона.
Работы провели на Октябрьской улице возле домов № 2 и 4, а также на улице Луначарского у дома № 31. Там специалисты установили новые скамейки и урны, уложили асфальт и смонтировали уличные фонари. Благоустройство проводили с учетом интересов и пожеланий местных жителей.
Напомним, что ранее общественную территорию по нацпроекту обновили в городе Клинцы. Там строители привели в порядок пространство в районе фонтана «Центральный» на пересечении улицы Октябрьской и переулка Ленина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.