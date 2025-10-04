В Красногорске открыли отремонтированную музыкальную школу имени Наседкина

Музыкальную школу имени А. А. Наседкина на Вокзальной улице в Красногорске открыли после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В учреждении заменили все инженерные системы, сантехнику, окна и двери. Также специалисты привели в порядок фасад и кровлю здания, обновили входную группу и выполнили внутреннюю отделку помещений. А еще для музыкальной школы закупили современное оборудование и мебель.
Уточним, что в этом учебном заведении занимаются более 800 детей. Там они, например, отрабатывают навыки сольного и хорового пения, игры на фортепиано и народных инструментах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.