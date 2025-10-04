Пушилин рассказал, как в ДНР намерены решать проблемы с водой

После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец — Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон — Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.