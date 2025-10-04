Ричмонд
Участники региональной кадровой программы приступили к работе с наставниками

Участники программы «Герои Дона» приступили к стажировкам.

Источник: Комсомольская правда

Участники региональной кадровой программы «Герои Дона» начали работу с наставниками. Об этом рассказал заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.

— Встретился с участниками проекта «Герои Дона», которые будут проходить стажировку у меня и в курируемых мной структурах. Каждый из них прошел суровую школу жизни, удостоен боевых наград, воевал на самых сложных направлениях спецоперации, — сообщил Дмитрий Водолацкий.

На встрече ветераны поделились своими ожиданиями от стажировки. Они рассказали об интересующих их направлениях работы и предложили собственные идеи.

В частности, Алексей Саламатин отметил важность патриотического воспитания детей и молодежи, которую необходимо развивать через систему ДОСААФ. Участник кадровой программы процитировал девиз: «Пока дышу — надеюсь». Эта фраза помогала ему во время службы в зоне СВО и сейчас остается актуальной в гражданской жизни.

Другой стажер, Вадим Сирота, участвовал в спецоперации с первых дней. Кадровый военный теперь осваивает новую для себя сферу. Он отметил, что хочет продолжать служить стране, но уже в качестве госслужащего, помогая людям.

Алексей Заболотнов также прошел через боевые действия. Год назад он получил ранение и поставил перед собой новую цель — повысить квалификацию и войти в государственную команду. На вопрос о готовности учиться он ответил: «Всегда готов!».

Программа обучения включает не только теорию, но и практику. Участники посетят мероприятия, познакомятся с работой структур регионального правительства и профильных организаций, а также получат опыт работы в муниципалитетах.

