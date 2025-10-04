Минюст попросил Верховный суд ликвидировать «Партию роста»

В ходе съездов «Партии роста» и «Новых людей» 24 декабря 2023 года председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно слияние состоялось 19 апреля 2024 года, объединенная партия сохранила название «Новые люди».