Минюст попросил Верховный суд ликвидировать «Партию роста»

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министерство юстиции просит ликвидировать «Партию роста», сказано в данных Верховного суда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«В суд поступило административное исковое заявление министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии “ПАРТИЯ РОСТА”, — сказано в данных.
Дата заседания еще не назначена.
Партия была создана в 2016 году уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
В ходе съездов «Партии роста» и «Новых людей» 24 декабря 2023 года председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно слияние состоялось 19 апреля 2024 года, объединенная партия сохранила название «Новые люди».