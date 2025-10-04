Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст попросил Верховный суд ликвидировать «Партию роста»

Минюст попросил Верховный суд РФ ликвидировать «Партию роста».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министерство юстиции просит ликвидировать «Партию роста», сказано в данных Верховного суда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«В суд поступило административное исковое заявление министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии “ПАРТИЯ РОСТА”, — сказано в данных.

Дата заседания еще не назначена.

Партия была создана в 2016 году уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

В ходе съездов «Партии роста» и «Новых людей» 24 декабря 2023 года председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно слияние состоялось 19 апреля 2024 года, объединенная партия сохранила название «Новые люди».