МАРТ сказал, какая реклама больше всего раздражает белорусов

В ведомстве обратили внимание, что поступили несколько сюжетов ненадлежащей рекламы на транспорте (реклама на иностранном языке без перевода на русский или белорусский язык, неэстетичная реклама и другое). Также со стороны белорусов были предложения об активном использовании в рекламе двух иностранных языков.