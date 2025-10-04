МАРТ сказал, какая реклама больше всего раздражает белорусов. Подробности привели в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве отметили, что в рамках проекта «Народный потребитель» белорусы высказали свое мнение про наружную рекламу. Самыми активными в опросе оказались минчане (60%), а также жители Минской (8,6%) и Гомельской областей (14,3%).
В МАРТ уточнили, что наибольшее нарекание у белорусов вызывает реклама азартных игр и лотерей (85,7%), лекарств и БАДов (21,7%), а также алкоголя (32%), слабоалкогольных напитков и пива (32,6%).
«Больше всего претензий высказано по наружной рекламе в городе Минске, которая вызывает ослепление светом», — заметили в пресс-службе.
В ведомстве обратили внимание, что поступили несколько сюжетов ненадлежащей рекламы на транспорте (реклама на иностранном языке без перевода на русский или белорусский язык, неэстетичная реклама и другое). Также со стороны белорусов были предложения об активном использовании в рекламе двух иностранных языков.
Кроме того, звучали предложения о сокращении длительности размещения одной и той же социальной рекламы. Белорусы предложили освещать в социальной рекламе ряд тем: ответственность отцовства, талантливую молодежь и защиту детей, тему кибербезопасности, вред детской интернет-зависимости, заботу и уважение в повседневной жизни к пожилым людям.
В МАРТ пояснили, что результаты данного опроса были направлены в областные исполкомы и Мингорисполком для принятия мер. Также результаты направили в государственные органы для учета предложений потребителей при выборе тем для социальной рекламы. В ведомстве заявили, что результаты учтут при плановой корректировке законодательства.
