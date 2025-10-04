Ричмонд
Правительство выделило более десяти миллиардов рублей на соцдоплаты

Правительство выделило более 10 млрд руб на доплаты пенсионерам и инвалидам.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На социальные доплаты пенсионерам и выплаты по уходу за инвалидами выделили более десяти миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства.

«Свыше 4,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам», — говорится в публикации.

Эти субсидии получат более 1,2 миллиона жителей:

  • Санкт-Петербурга;
  • Чукотки;
  • Камчатского края;
  • Тывы;
  • Якутии;
  • Красноярского края;
  • Коми;
  • Приморья;
  • Забайкальского края;
  • Кабардино-Балкарии;
  • Хабаровского края;
  • Бурятии;
  • Ленинградской области;
  • Вологодской;
  • Московской;
  • Иркутской;
  • Магаданской;
  • Архангельской;
  • Калининградской.

Также свыше 5,2 миллиарда направят в Соцфонд на ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Причиной этого решения стал рост числа получателей.

Распоряжение о соцдоплатах подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

