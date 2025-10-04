Правительство выделило более десяти миллиардов рублей на соцдоплаты

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На социальные доплаты пенсионерам и выплаты по уходу за инвалидами выделили более десяти миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства.
«Свыше 4,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам», — говорится в публикации.
Эти субсидии получат более 1,2 миллиона жителей:
- Санкт-Петербурга;
- Чукотки;
- Камчатского края;
- Тывы;
- Якутии;
- Красноярского края;
- Коми;
- Приморья;
- Забайкальского края;
- Кабардино-Балкарии;
- Хабаровского края;
- Бурятии;
- Ленинградской области;
- Вологодской;
- Московской;
- Иркутской;
- Магаданской;
- Архангельской;
- Калининградской.
Также свыше 5,2 миллиарда направят в Соцфонд на ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Причиной этого решения стал рост числа получателей.
Распоряжение о соцдоплатах подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.Читать дальше